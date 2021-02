publié le 19/02/2021 à 08:21

C'est une idée évoquée à plusieurs reprises depuis le début de la crise sanitaire, et qui a refait surface ces derniers jours : confiner uniquement les personnes les plus à risque, notamment les personnes âgées, pour permettre un retour progressif à la normale pour le reste de la population.

Une proposition qui a récemment reçu un soutien de poids, celui de cinq membres du Conseil scientifique, dont son Président, Jean-François Delfraissy. Dans un article publié dans la revue The Lancet, ils plaident pour un "contrat social" entre générations où les plus âgés et fragiles accepteraient de s'auto-isoler.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a coupé sec à cette idée ce jeudi 18 février en conférence de presse : "la faisabilité d'une telle mesure est très, très discutable, la solidarité entre les générations qu'elle emporte l'est tout autant, et l'impact épidémique n'est pas assuré."

"Le meilleur moyen de ne pas avoir à nous poser ce type de questions, c'est de ne pas relâcher les efforts dans la période", a assuré le ministre. S'il dit "comprendre" l'envie des Français de voir rouvrir bars, restaurants, cinémas et théâtres, il garantit que cela ne serait "absolument pas responsable" dans les conditions actuelles : "si on le faisait maintenant, on prendrait le risque de tout refermer dans deux semaines".

