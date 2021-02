Coronavirus : qui sont les nouveaux membres du Conseil scientifique ?

publié le 17/02/2021 à 19:05

Le Conseil scientifique s'élargit. Mercredi 16 février, quatre nouveaux experts ont été nommés par décret pour rejoindre l'instance qui conseille le gouvernement au sujet de l'épidémie de Covid-19. Ils seront donc désormais 17 au sein du comité, avec trois nouvelles spécialités.

Parmi ces nouveaux spécialistes de la Covid-19, une infectiologue : Catherine Chirouze. Avec Denis Malvy et Yazdan Yazdanpanah, ils seront donc désormais trois à représenter cette spécialité. La Pr Chirouze est cheffe du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de Besançon (Doubs). Comme le rappelle Le Parisien, elle a été nommée chevalier de la Légion d'honneur au 1er janvier 2021, avec d'autres soignants.

Viennent ensuite les nouvelles spécialités. Parmi elles, une pédopsychiatre, Angele Consoli, qui travaille à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Elle sera probablement chargée de conseiller le gouvernement quant aux éventuels impacts des mesures sanitaires sur les enfants. Avec Angele Consoli et Catherine Chirouze, le nombre de femmes au sein du comité monte désormais à 5 sur 17. Un chiffre encore loin de la parité.

Olivier Guérin, président de la Société française de gériatrie, rejoint aussi le Conseil scientifique. Le professeur, chef du pôle gériatrie du CHU de Nice, commentait le 9 février dernier la situation épidémique auprès de France Bleu Alpes-Maritimes : "On est sur le fil du rasoir, et on n'a pas vu d'explosion. Mais c'est comme le lait sur le feu, il ne faut pas que la température monte et que ça déborde de partout".

Enfin, dernière nomination et pas des moindres : celle d'un vétérinaire. Thierry Lefrançois, directeur de département au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) rejoint aussi le Conseil scientifique. Le ministre de l'Agriculture s'est d'ailleurs félicité de cette nomination dans un communiqué et sur Twitter. Selon lui, l'approche de Thierry Lefrançois au sein du Conseil scientifique devrait permettre "de prendre en compte les interactions entre humains, animaux et environnement" dans la maladie.