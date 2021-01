publié le 12/01/2021 à 21:19

Des mesures de couvre-feu s'étendent petit à petit sur le territoire, pour notamment limiter la circulation du variant britannique du coronavirus. Selon Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, "si on ne fait rien, on verra plusieurs dizaines de milliers de cas liés à ce virus anglais au mois d'avril".

"Ce qu'il faut c'est en effet limiter l'apparition du virus anglais, on ne l'empêchera pas", a-t-il dit ce mardi soir, lors de son passage au journal de 20h sur TF1. Alors comment ralentir sa progression ? Pour le président du Conseil scientifique, "le meilleur barrage, c'est de poursuivre avec intensité les mesures barrières. Ce mutant anglais est sensible à ces mesures".

"Essayons d'éviter qu'il y ait trop de virus anglais qui arrive, probablement avec des restrictions des voyages", en provenance et vers le Royaume-Uni explique-t-il. Jean-François Delfraissy estime également qu'il "y aura probablement un certain nombre de mesures plus strictes à prendre".