publié le 18/02/2021 à 18:50

L'idée avait été écartée il y a six mois, mais elle refait surface. Alors qu'à l'époque un confinement ciblé des plus âgés et des plus fragiles était exclu par le gouvernement, qui assurait ne pas vouloir discriminer qui que ce soit, l'option est désormais à nouveau sur la table.

Dans un article publié dans la revue The Lancet, cinq membres du conseil scientifique, dont son président, assurent que c'est désormais la seule solution. Pour parvenir à cette conclusion, ils rappellent que le confinement a des conséquences désastreuses sur l'économie, que l'état psychique de la population est très inquiétant et qu'un nouveau confinement empirerait encore les choses.

"Il n'est plus possible, dit le Conseil scientifique, d'utiliser cette succession de confinements généralisés comme réponse principale à la pandémie, il faut en finir avec cette approche basée sur la peur." Alors que les variants ont changé la donne, "les vaccins semblent moins efficaces, la perspective s'éloigne d'arriver rapidement à l'immunité collective".

Les cinq membres du Conseil scientifique demandent alors la mise en place d'un nouveau contrat social. D'un côté, les jeunes générations continueront d'appliquer la distanciation sociale et les gestes barrières mais n'auront plus à rester isolées.

De l'autre, les personnes âgées, non seulement devront respecter gestes barrières mais également accepter d'autres restrictions qui ne s'appliqueraient qu'à elles. Ce contrat social permettrait de protéger nos ainés et de ne plus utiliser le confinement qu'en tout dernier recours.

À écouter également dans ce journal

Air France. Très mauvais chiffres ont été publiés aujourd'hui, le groupe Air France-KLM a perdu 7 milliards d'euros, le chiffre d'affaires est en baisse de 59%. Après un an de crise sanitaire, ces chiffres étaient attendus.

Affaire Maëlys. Fin de l'instruction, le parquet et les avocats ont un mois pour faire d'éventuelles observation. Nordahl Lelandais, mis en examen pour le meurtre de la fillette en Isère, devrait être renvoyé devant les Assises.

Espace. Perseverance, robot de la Nasa devrait atterrir sur mars à 21h43, après l'ultime défi que pose son arrivée à bon port. À Toulouse, l'événement sera scruté de près car Supercam, la caméra laser embarquée sur le robot, est française.