publié le 11/11/2019 à 08:23

Emmanuel Macron va présider les cérémonies du 11 novembre. Le président de la République remontera les Champs-Élysées puis ravivera la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe comme le veut la tradition. Il se dirigera ensuite vers le parc André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris, où il doit inaugurer le tout premier monument aux morts pour la France, en opération extérieure.

C'est une manière pour lui d'actualiser et d'adapter ces commémorations du 11 novembre. La disparition du dernier poilu en mars 2018 à amener les autorités à réfléchir au sens à donner au 11 novembre, journée de la victoire et de la paix depuis 1922. Il fallait conserver l'hommage rendu à près d'un million et demi de militaires français morts lors de la Première guerre mondiale.

Mais la loi du 28 février 2012 a fait de cette date un jour de recueillement en honorant l'ensemble de ceux et celles qui sont morts pour la France et pas uniquement durant la Première guerre mondiale. Ce lundi 11 novembre 2019, à la place de l'Étoile, on évoquera la mémoire des cinq militaires français morts en opération extérieure depuis le 11 novembre 2018.

Leurs noms seront inscrits, aux côtés de ceux de leurs 544 autres frères d'armes, sur le mur du monument aux opérations extérieures qui sera inauguré cet après-midi par Emmanuel Macron, pas très loin du ministère des Armées. Initié sous Nicolas Sarkozy, le projet de monument aux morts des Opex aura mis huit ans à se réaliser.

