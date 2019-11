publié le 11/11/2019 à 07:04

Une alerte à la cocaïne touche les plages du littoral atlantique. Des kilos entiers quasiment purs de cocaïne ont été retrouvés de la Loire-Atlantique au Pays basque en passant par la Vendée et la Gironde. Au total, plusieurs centaines de kilos ont été récupérés à ce jour.



Emballés dans du plastique, ils s'échouent sur les plages depuis le jeudi 7 novembre. Les quantités sont dispersées et inégales : 73 kilos ont été retrouvés à Biscarosse dans les LAndes, 12 kilos en Gironde et 6 kilos à la Tremblade. En tout, ce sont 763 kilos qui ont été récupérés. Ces emballages, dont certains sont éventrés après plusieurs jours en mer, contiennent de la cocaïne avec un degré de pureté atteignant les 83%.

Les hélicoptères de douane et de la gendarmerie survolent le littoral de Gironde pour tenter de tenter de localiser ces "colis" qui se repèrent assez facilement sur les plages. Les maires de nombreuses communes du littoral vont, par principe de précaution, interdire l'accès aux plages. La gendarmerie va quant à elle effectuer des contrôles renforcés pour vérifier les coffres des véhicules. La possession de ses stupéfiants étant un délit passible de 10 ans de prison.

À écouter également dans ce journal

Sport - L'Olympique de Marseille s'est imposé face à l'Olympique Lyonnais (2-1) en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre tendue où le car des joueurs lyonnais a été caillassé avant la rencontre.

Société - La cellule d'écoute contre les suicides dans la police a déjà reçu 200 appels. Ce dispositif permet aux fonctionnaires de pouvoir s'exprimer sans tabou et de demander s'ils le souhaitent de l'aide. 70 psychologues se relaient 7 jours sur 7 et 24h sur 24 pour assurer ce service.



International - L'ancien président bolivien Evo Morales est toujours introuvable. L'élu avait démissionné ce dimanche 10 novembre après trois semaines de gronde dans son pays.