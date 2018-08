publié le 24/08/2018 à 09:09

La stèle est toute récente, bien seule au sommet de cette butte de Meuse, pas très loin de Verdun. Elle domine le village de Chaumont-devant-Damvillers. C'est Pierre Lenhard qui l'a faite installer.



Le guide-conférencier du front meusien s'est toujours passionné pour ce tout dernier épisode. Ce 11 novembre, il y a cent ans, tout le monde sait que la guerre va s'arrêter. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait exactement pourquoi Henry Gunther, un Américain, va surgir de ses lignes et du brouillard, avec un de ses camarades, et monter vers les tranchées allemandes.

Pierre Lenhard raconte : "Les Allemands regardent l'heure : il est quasiment 11 heures. Ils de disent : 'Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore ces deux-là, dans quelques minutes c'est fini ?' Ils leur font signe de partir. Les Allemands ne vont pas les tuer, mais leur tirer par-dessus la tête en signe d'avertissement". Malgré les injonctions, Henry Gunther, toujours armé, continue d'avancer en direction de la ligne de mitraillettes. Il est finalement abattu de cinq balles, dont une dans la tempe.

La stèle en l'honneur de Henry Gunther, dernier soldat américain tué sur le sol français Crédit : nbcnews.com

Trente secondes après, la Première Guerre mondiale est terminée. Et la vie au front, étrange, continue. "Une demi-heure après, les Américains qui sont là et les Allemands qui sont à côté se rencontrent. On commence à échanger cigarettes, chocolat, souvenirs, etc.", poursuit Pierre Lenhard. La stèle raconte toute cette histoire, au pied d'un mât.



Henry Gunther clôt une litanie jamais vue jusqu'alors dans l'histoire des hommes. Car après la guerre, il faut réussir la paix. C'est sans doute plus difficile encore que de s'entre-tuer.