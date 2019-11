publié le 11/11/2019 à 07:15

De l'hommage aux armées, aux anciens combattants, la cérémonie de l'armistice célèbre avant tout la paix, l'Europe et l'avenir. Un an après le centenaire de l'armistice le 11 novembre 2018 qui avait accueilli près de 120 dignitaires étrangers, la cérémonie devrait être moins fastueuse.



Emmanuel Macron déposera une gerbe sur la statue de Georges Clemenceau, pour rendre hommage au ministre de la Guerre en 1918. Considéré comme "le père de la victoire", ce dernier a déclaré le soir de la signature de l'Armistice, "nous avons gagné la guerre, non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix, et ce sera peut-être encore plus difficile."

Le Président de la République remontera ensuite les Champs-Élysées escorté par la Garde républicaine, avant de se recueillir sous la tombe du Soldat inconnu installée sous l'Arc de triomphe, en hommage à tous les soldats morts pour la France.

Le 11 novembre 1918, l'armistice de la Grand Guerre a été signée par les représentants du camp des Alliées (la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis) et ceux de l'armée allemande, dans un wagon, installé dans une clairière de Rethondes, au cœur de la forêt de Compiègne, dans l'Oise.