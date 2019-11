publié le 11/11/2019 à 06:10

C'est une date historique dans l'Histoire de France. Le 11 novembre 1918, l'Armistice est signé à 5h15 pétantes par les représentants du camp des forces Alliées (France, Empire britannique, États-Unis) et ceux de l'armée allemande, dans un wagon, installé dans la clairière de Rethondes, au cœur de la forêt de Compiègne, dans l'Oise.

À 11 heures très précisément, les cloches résonnent pour annoncer la victoire des Alliés sur la Triple-Alliance. C'est la fin de la Première Guerre mondiale qui aura fait près de 18 millions de morts, dont 9 millions de civils. Sept mois plus tard, la guerre est définitivement entérinée avec la signature du Traité de Versailles, le 28 juin 2019.





En 1920, le Parlement vote à l'unanimité une loi qui autorise à placer la dépouille d'un soldat inconnu sous la chapelle ardente sous l'Arc de Triomphe, en hommage à tous les soldats disparus pendant la Première Guerre mondiale. Deux ans plus tard, le 24 octobre 1922, le 11 novembre devient officiellement un jour férié dédié aux commémorations.

Une journée dédiée aux commémorations

Depuis, cette journée est rythmée par les hommages rendus aux combattants et aux victimes de la Première Guerre mondiale. Le bleuet à la boutonnière, symbole de l'uniforme bleu horizon des jeunes recrues qui arrivaient sur les champs de bataille au début de la Première Guerre mondiale, le président de la République dépose une gerbe de fleurs tricolore au pied de la statue de Georges Clemenceau, "où a vécu le père de la victoire". Il traverse ensuite les Champs-Élysées accompagné par les cavaliers de la Garde républicaine, avant de se recueillir sur la tombe du Soldat inconnu.