publié le 14/07/2020 à 07:31

Emmanuel Macron assistera au défilé militaire ce mardi matin avant de retourner à l'Élysée pour l'interview du 14 juillet dès 13h10. Un exercice qu'il avait remisé au grenier de la République, trop ringard. Mais cette année, rien n'est comme d'habitude. Il y a des inquiétudes et un nouveau gouvernement à installer. Le Président a besoin de s'adresser une dernière fois aux Français avant les grands départs en vacances.

Il faut dire que ces derniers jours, l'omniprésence de Jean Castex sur le terrain et dans les médias a un peu éclipsé Emmanuel Macron, qui veut reprendre la main. "Le Président a hâte de parler, confie un conseiller. Il veut expliquer, défendre ses choix et tracer des perspectives."

Le chef de l'État renoue donc avec la grande interview du 14 juillet qu'il juge pourtant ringarde. Faut-il rendre obligatoire le port du masque dans les lieux clos ? Doit-on craindre un reconfinement général à la rentrée ? Emmanuel Macron devra d'abord répondre aux questions d'actualité et devra aussi donner ses priorités.

Il veut mener à terme l'explosive réforme des retraites, alors que les syndicats ne veulent plus en entendre parler et que les conséquences économiques de la crise sont encore incertaines. Chômage, plan de relance, sécurité, emploi des jeunes et bien sûr écologie... Emmanuel Macron sait qu'il devra se montrer convaincant. "Il veut prouver qu'il a choisi le bon gouvernement", glisse un proche.

D'ailleurs, sans surprise, le Président devrait saluer les premiers pas de Jean Castex et justifier les nominations très polémiques de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur et d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice.

