Ce 14 juillet 2020, en raison de l'épidémie de coronavirus, sera une fête nationale peu commune. Le défilé militaire sur les Champs-Élysée n'aura pas lieu, de nombreux feux d'artifice ne seront pas tirés, ou bien ils seront tirés en l'absence de public, et les bals populaires sont annulés. Pourtant, le 14 juillet reste jour de fête nationale comme c'est le cas depuis 140 ans.

La fête nationale a été fixée au 14 juillet par la loi du 6 juillet 1880, dix ans après la naissance de la IIIe République. Pour le jeune régime, cette date a une signification double : elle célèbre à la fois la rupture qu'est la Révolution française et la continuité de l'Histoire de France.

Le premier aspect est évidemment rappelé par la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Cette date reste celle du début de la Révolution française, qui aboutit à l'abolition de l'Ancien régime et à un siècle d'instabilité politique qui conduira au triomphe de la République. Ce jour-là, les Parisiens ont envahi la forteresse de la Bastille, prison royale, symbole de l'arbitraire du pouvoir. Ils voulaient y récupérer de la poudre et des armes.

Le second aspect, qui entend contrebalancer l'image sanguinaire de la journée révolutionnaire, est célébré par la mémoire de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. Ce grand événement marque la réconciliation (temporaire) du roi et du peuple français. Lors de cette grande fête, l'Armée révolutionnaire (par la voix de La Fayette), le Parlement (par la voix du président de l'Assemblée nationale), le roi, la reine et le dauphin ont prêté serment de fidélité à la Nation et à la Constitution.