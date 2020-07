et AFP

publié le 14/07/2020 à 05:44

D’après une nouvelle étude de l'Académie des sciences médicales publiée mardi, une deuxième vague de nouveau coronavirus cet hiver pourrait faire jusqu'à 120.000 morts dans les hôpitaux du Royaume-Uni sans préparation adéquate.

"Ce n'est pas une prédiction, c'est une possibilité", a toutefois souligné dans un communiqué le Pr Stephen Holgate. Ce dernier a dirigé la réalisation de ce rapport de 37 experts, commandé par le gouvernement de Boris Johnson. Le document prévient qu'une "préparation intense" est nécessaire dès à présent pour réduire les risques que le service public de santé, le NHS, ne soit submergé pendant l'hiver.

Certaines recherches laissent craindre que le nouveau coronavirus - qui a fait près de 45.000 morts au Royaume-Uni, pays le plus durement touché en Europe - se propage davantage pendant la saison froide. Le nombre de décès liés au Covid-19 à l'hôpital entre septembre 2020 et juin 2021 pourrait atteindre 119.900.

Les spécialistes préconisent entre autres de mettre en oeuvre une campagne d'information à destination du public ainsi que des conseils destinés en particulier aux personnes fragiles, d'augmenter la capacité de tests et de se prémunir contre les effets les plus graves de la grippe en vaccinant personnes à risque et personnels de santé.