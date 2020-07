Retraites : la réforme est "absolument indispensable", estime Le Maire sur RTL

publié le 13/07/2020 à 11:10

Syndicats et patronats ne souhaitent pas que la réforme des retraites soit remise sur le tapis. Invité ce lundi matin sur RTL, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire a été catégorique : "La réforme des retraites est absolument indispensable".

"Je pense qu'il est nécessaire d'aller au bout de cette réforme des retraites. On voit bien d'abord, qu'il y a un déficit, on voit bien que nous vivons tous plus longtemps, qu'il faut que collectivement nous travaillions davantage et que c'est une condition du redressement de la France", a rajouté le ministre.

"La méthode du Premier ministre, est une méthode de concertation, d'écoute. Nous avons dit que ce ne serait pas la même réforme qui serait remise sur la table. Il n'est pas question de se remettre sur la gueule dans une période de crise aussi dure pour tous les Français", a poursuivi Bruno Le Maire, reprenant les termes de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.

Concernant l'âge pivot, "c'est le Premier ministre qui décidera"

"Il est question de s'écouter et de trouver des solutions pour financer notre régime des retraites", a encore ajouté Bruno Le Maire. Concernant l'âge pivot, "c'est le Premier ministre qui décidera avec l'ensemble des partenaires sociaux" précise le ministre avant d'ajouter : "Ce que je peux vous dire c'est que pour le renforcement de l'économie française, cette réforme est indispensable. Pour la crédibilité de la France auprès de ses partenaires européens, poursuivre les réformes structurelles jusqu'au dernier jour du quinquennat, est absolument décisif".