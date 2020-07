14 juillet : ce que l'on sait des festivités

publié le 11/07/2020 à 10:00

Grandes célébrations, petits rassemblements ou rien du tout ? À travers la France, les communes se préparent à célébrer la fête nationale avec des dispositifs adaptés au contexte sanitaire toujours encadré.

À Paris, ce sera un 14 juillet d'une ampleur largement réduite par rapport aux années précédentes. Alors que le traditionnel défilé militaire est d'habitude suivi par des dizaines de milliers de spectateurs agglutinés le long des Champs-Elysées, il n'y aura cette année ni public, ni blindés et troupes à pieds.

Plutôt, la cérémonie sera mise à profit pour rendre hommage aux soignants et à la société civile, dont 1.400 représentants sont invités à assister à la cérémonie. Les avions et hélicoptères ainsi que la patrouille de France survoleront, comme tous les ans, la capitale.

Beaucoup de feux d'artifice annulés

Si un feu d'artifice sera comme toujours tiré du haut de la Tour Eiffel, les alentours seront interdits aux passants afin d'éviter un attroupement trop important. L'achat de feux d'artifice ou de gros pétards par des particuliers a lui été interdit du 4 au 15 juillet à Paris par le préfet Didier Lallement.

Ailleurs, de nombreuses communes dont Clermont-Ferrand, Strasbourg, Tours et Deauville ont tout simplement annulé le tir des feux d'artifice. En plus des spectacles de pyrotechniques, de très nombreux bals de pompiers n'auront pas lieu non plus.