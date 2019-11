publié le 14/11/2019 à 07:30

Les organisations syndicales des étudiants sont reçues ce jeudi 14 novembre par Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de l'Éducation. L'objectif de cette rencontre est de calmer les troupes suite au drame de vendredi dernier. Un étudiant de 22 ans, en situation de précarité extrême, a tenté de s'immoler par le feu. Il est toujours entre la vie et la mort.

Près d'une semaine après, l'émotion est encore très vive et la mobilisation des jeunes se renforce de jour en jour. La colère est forte. Des violences ont eu lieu mardi 12 novembre au ministère de l'Enseignement supérieur. L'université de Lyon 2 a été bloquée brièvement par les étudiants, qui se sont mobilisés toute la journée contre la précarité étudiante, hier avant d'être évacués par les forces de l'ordre.



Les syndicats appellent les étudiants à rejoindre la grève du 5 décembre. "Aujourd'hui ça pète dans les universités. Le but est que les étudiants rejoignent la grève du 5 décembre. Le gouvernement faiblit, c'est le meilleur moment de frapper", a témoigné Arthur, un étudiant, au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

Destitution - Les auditions parlementaires dans le cadre de la procédure de destitution de Donald Trump ont commencé hier. William Taylor, ambassadeur par intérim en Ukraine, a témoigné et a révélé avoir entendu une conversation entre le président américain et son ambassadeur de l'Union européenne au sujet d'une enquête sur le fils de Joe Biden. "Une mascarade", a dénoncé Trump plus tard.



Acqua alta en Italie - Le gouvernement devrait décréter ce jeudi l'état d'urgence à Venise, suite au pic de marée haute survenu cette semaine. L'objectif est de débloquer des fonds le plus rapidement possible.



Football - L'équipe de France de Didier Deschamps affronte ce jeudi soir la Moldavie, 175e nation au classement Fifa, pour l'avant-dernier match des qualifications pour l'Euro 2020. Une victoire, et les Bleus qui enregistrent le retour de Kylian Mbappé seront assurés de disputer la compétition.