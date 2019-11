publié le 11/11/2019 à 12:48

Trois jours après le drame, la colère ne retombe pas. Plusieurs rassemblements sont prévus devant les Crous et lieux d'étude mardi 12 novembre, après qu'un étudiant s'est s'immolé à Lyon. 36 rassemblements sont prévus dans toute la France, à Paris, Bordeaux, Caen, Nantes, Avignon ou encore en Guyane. À Lyon, le rendez-vous est fixé à 10 heures au 59 rue de la Madeleine, au siège social du Crous de Lyon - Saint-Étienne, dans le VIIe arrondissement.

C'est là que l'étudiant de 22 ans, originaire de Saint-Étienne a été grièvement brûlé après s'être immolé en pleine rue devant un restaurant universitaire. Le jeune homme, brûlé à 90%, se trouve actuellement "entre la vie et la mort" au Centre des brûlés de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, indiquent les fédérations syndicales étudiantes SUD-éducation et Solidaires.

Prévenue du geste de son compagnon par un SMS, c'est la petite amie de la victime qui avait alerté les services de secours.

Ce vendredi 8, un camarade de Solidaires étudiant-e-s a tenté de s’immoler par le feu devant le bâtiment du CROUS à Lyon.



Nous appellons à des rassemblements mardi dans toute la France.



Toutes les dates et lieux sont disponibles sur notre site



↪️ https://t.co/0GmkDstu6c pic.twitter.com/mSAG9imfhr — Solidaires étudiant-e-s (@SolidairesEtu) 10 novembre 2019

Les syndicats ont pour leur part dénoncé, dans un communiqué commun, "la précarité" de "la vie des étudiant-e-s". "Son acte ne saurait être réduit au seul désespoir, c'est aussi à la portée politique. Dans son message, notre camarade décrit la précarité qu'il subit, conséquence des politiques libérales, et le racisme quotidien", pointe le syndicat, qui souligne que "la précarité s'étend" et "broie de plus en plus de vies, y compris la vie des étudiant-e-s".

Nous n'avions pas connaissance de difficultés personnelles concernant cet étudiant Nathalie Dompnier, la présidente de l'université Lyon 2 Partager la citation





La présidente de l'université Lyon 2 a de son côté assuré à l'AFP que l'étudiant n'avait pas fait part de ses difficultés personnelles. "Nous n'avions pas connaissance de difficultés personnelles concernant cet étudiant, très impliqué au sein des instances de l'établissement", a déclaré Nathalie Dompnier, en précisant que le jeune homme ne percevait plus sa bourse car il "triplait" sa deuxième année de licence. "L’université lui exprime tout son soutien, ainsi qu'à sa famille, à ses proches et à tou.tes ses camarades", a écrit également la présidente dans un communiqué.

Un dispositif de soutien psychologique a été mis en place avec les services d'urgence, tandis qu'une cellule d'écoute sera mise en place dès mardi sur le campus Porte des Alpes pour les étudiants et les équipes, ajoute-t-elle, en précisant qu'un numéro vert spécifique devrait aussi être mis en place la semaine prochaine.