publié le 19/10/2020 à 07:53

À l'issue d'un Conseil de Défense qui s'est tenu à l'Élysée, le gouvernement s'engage à expulser des dizaines d'étrangers fichés pour radicalisation à caractère terroriste. Par ailleurs, un renforcement de la sécurité autour des écoles a été annoncé dès la rentrée.

Et puis le futur projet de loi pour lutter contre l'islam radical pourrait être "élargi, approfondi" afin d'être plus efficace, notamment contre ces prédicateurs extrémistes souvent à la limite de la loi. C'est le cas de cet imam autoproclamé, Abdelhakim Sefrioui soupçonné d'avoir ces derniers jours largement attisé la haine contre le professeur.

Sur la vidéo diffusée lundi dernier, Abdelhakim Sefrioui aborde un air concentré, presque doctoral. Fine barbe blanche, petites lunettes sur le nez, pourtant ses propos qui visent Samuel Paty et ses cours sont inflammables : "Cela fait cinq, six ans que des enfants de 12 ans sont choqués, agressés, humiliés et ça ne pose aucun problème". Le militant pro-palestinien, soutien actif des islamistes du Hamas n'en est pas à son coup d'essai, il avait déjà fait pression sur des professeurs en 2011 qui voulaient interdire les abayas.

À écouter également dans ce journal

Justice - Les géants du numérique, au coeur de l'enquête sur l'assassinat du professeur Samuel Paty, sont convoqués mardi 20 octobre par Marlène Schiappa afin de s'expliquer.

Tourisme - Le gouvernement a encouragé les Français qui le veulent et le peuvent à partir en vacances lors de la Toussaint, mais les contraintes sanitaires pèsent pour le moment sur les prévisions du secteur touristique.

Sport - Julian Alaphilippe a percuté une moto à 35km de l'arrivée du Tour des Flandres dimanche 18 octobre. Le champion français s'est ainsi fracturé la main.