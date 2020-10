publié le 18/10/2020 à 18:35

Ce dimanche 18 octobre, de nombreux rassemblements avaient lieu un peu partout en France afin de rendre hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité parce qu'il avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Il étaient des milliers à Paris, mais il étaient également très nombreux à s'être rassemblés en province, comme par exemple à Toulouse.

Place du Capitole l'heure était à l'unité face à barbarie. Des milliers de Toulousains, étaient rassemblés sans aucun slogan politique mais avec juste quelques pancartes. Certaines d'entre elles affichaient les messages : "je suis enseignant" ou encore "je suis Samuel".

Gisèle, une retraitée très émue, portait une pancarte autour de son cou. Elle explique : "Que ce soit par rapport à l'Islam ou par rapport à la chrétienté (...) ce qui est important, c'est qu'on puisse le dire en toute liberté."

De l'émotion et de l'inquiétude

Dans la foule il y avait également quelques musulmans comme Taoufik, un journaliste algérien vivant à Toulouse. Le journaliste a déclaré s'être rendu au rassemblement "pour apporter [son] soutien à tous les professeurs qui font leur travail et [pour dire] que ce n'est pas normal qu'un professeur soit assassiné parce qu'il a fait un cours sur la liberté d'expression. Il faut se rendre compte, aujourd'hui, que le terrorisme répond à une idéologie [qui est de répandre] des modes de pensée intégristes et ça serait bien aussi de montrer leur imposture".

Beaucoup d'enseignants étaient, bien sûr, aussi présents sur place. Tous étaient émus et parfois aussi très inquiets, comme Manon, professeur dans un collège. "C'est affreux de se dire qu'on doit réfléchir à tout ce qu'on dit avant de le dire : toutes les discussions sur l'homosexualité et toutes les discussions sur les religions au moment du ramadan. En effet, je me rends compte que finalement on va tous être en danger".

A l'instar de Paris, de longues minutes d'applaudissements et une Marseillaise ont accompagné, cet après-midi, le rassemblement toulousain.

Rassemblement à Paris. Ils étaient des milliers rassemblés à Paris ce dimanche 18 octobre afin de rendre hommage à Samuel Paty. Jean Castex était présent sur place et a appelé à l'unité face à cet acte terroriste : "Nous n'avons pas peur, vous ne nous diviserez pas" a tweeté le Premier ministre.



Les élèves mobilisés. De nombreux jeunes avaient fait le déplacement dans les divers rassemblements, ce dimanche, pour témoigner leur solidarité au professeur assassiné. Ils tenaient également à défendre l'importance de la liberté d'expression en classe. Ils souhaitaient se battre pour une école laïque, où le débat est permis.



Enseignant assassiné. L'enquête progresse, onze personnes sont désormais en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la décapitation de l'enseignant qui avait montré des caricatures de Mahomet à sa classe de quatrième. Un nouveau proche de l'assaillant a été interpellé et placé en garde à vue ce dimanche matin à Evreux.