et Marie-Pierre Haddad

publié le 18/10/2020 à 18:06

"Je suis Samuel". Des milliers de personnes étaient rassemblées ce dimanche 18 octobre à Paris place de la République pour rendre hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire assassiné dans les Yvelines. Brandissant des pancartes "non au totalitarisme de la pensée" ou "je suis prof", ils saluaient dans le calme la mémoire de cet enseignant assassiné après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de 4e, dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine, comme le rapporte l'AFP.

"Quand vous voyez ce professeur, ce hussard de la République, il faut les accompagner et il faut que leur formation leur permette de répondre à ça", a indiqué Xavier Bertrand.

Le président de la région Hauts-de-France estime qu'il "faut être capable de sanctionner les parents d'élève qui disent qu'il ne faut pas aller au cours où on va avoir l'histoire de la Shoah. Il faut sanctionner également les parents d'élève qui disent à leur enfant qu'il ne faut pas respecter une minute de silence en mémoire de Charlie Hebdo".

L'ancien membre des Républicains propose de "créer de nouvelles sanctions judiciaires pour celles et ceux qui s'en prennent au principe de laïcité et aux valeurs de la République (...) Je souhaite que l'on voit si notre droit n'est pas capable de nous protéger, il faut changer le droit. Il nous faut des lois beaucoup plus dures".