publié le 25/10/2019 à 07:37

Thierry Breton est soupçonné par l'association Anticor de "prise d'illégale d'intérêts". Le nouveau candidat de l'Élysée pour un poste à la commission européenne avait déjà été visé indirectement par une plainte contre x en 2014. Anticor pensait alors que les dirigeants de l'entreprise Atos, dont il était président, avaient détourné de l'argent public.

L’association anticorruption indique que lorsque Thierry Breton était ministre de l'Économie, il a supervisé un marché de radars routiers avec Atos et qu'une fois parti de Bercy, il a pris la tête de cette société. Un "mélange des genres", selon Anticor, inquiète de n'avoir vu aucune suite judiciaire donnée à leur précédente plainte par le parquet national financier.

Elle en a donc déposé une seconde, le 27 septembre dernier, avec, cette fois, constitution de parti civil. Cela devrait entraîner la désignation d'un juge d'instruction.

Thierry Breton a, lui, toujours dénoncé une "entreprise de diffamation". Impossible de dire à l'heure actuelle si cette plainte bis pour "prise illégale d'intérêts", sera suivie cette fois-ci.

Trottinette électrique - Un décret est publié, ce vendredi 25 octobre, pour réguler l'usage de ces 2 roues électriques. Parmi les règles entrées en vigueur : pas plus de 25 km/h, pas plus d'une personne à bord et interdiction formelle de rouler sur les trottoirs.

Léonard de Vinci - L'exposition sur le génie italien rencontre un grand succès au musée du Louvre. À l'occasion de son ouverture, hier, 260.000 billets ont été vendus.

Fait divers - Une veillée en hommage aux réfugiés, a eu lieu le 24 octobre à Londres, suite à la découverte de 39 corps de migrants dans un camion, la veille. L'enquête suit son cours et tente de déterminer le rôle du chauffeur, seule personne interpellé pour le moment dans cette affaire.