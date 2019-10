publié le 25/10/2019 à 06:41

Alors que le ministère de l’Intérieur a d’abord annoncé trois décès hier, les intempéries qui ont touché le sud de la France ont en réalité fait au total une seule victime. Cette retraitée britannique vivait à Cazouls, dans l’Hérault. Elle a pu être réanimée avant de décéder à l’hôpital de Montpellier. Dans le petit village, les habitants sous le choc.

C'est un moment douloureux pour ce village de 400 habitants. "On a effectivement vu les pompiers et entendu les hélicoptères tourner, mais apparemment le maire l'aurait vue et lui aurait dit de ne pas bouger", témoigne une habitante. C'est Bernard, le plus proche voisin de Julie, la victime qui avait prévenu le maire. Voyant que l'eau montait, il lui avait proposer de l'emmener à l'abri.



"Je lui ai demandé de venir avec moi parce que l'eau montait très vite mais elle a voulu rester chez elle", témoigne-t-il. Le courant est arrivé jusqu'au pas de sa porte. "Je sais pas, elle a voulu sortir, elle a perdu l'équilibre et elle a été emportée", confie son voisin avec émotion.

A la suite des dégâts très importants, les ministres concernés ont demandé que la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle soit accélérée pour les communes concernées.

A écouter également dans ce journal :

Thierry Breton - Emmanuel Macron poursuit son voyage à La Réunion. C’est depuis l’Océan Indien que le président de la République a réaffirmé son soutien à Thierry Breton. L’actuel PDG du groupe ATOS est depuis hier le candidat de l’Elysée au poste de commissaire européen, mais il est visé indirectement par une plainte de l’association Anticor. Gênant ou pas après l’épisode du rejet de la candidature de Sylvie Goulard.

Incendie de Rouen - Toujours pas de certitudes un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Les investigations n'ont pas permis "de déterminer, à ce jour, la localisation précise du départ" du feu, a indiqué hier le procureur de la République de Paris.



Trottinettes - Attention si vous utilisez une trottinette électriques, un décret publié ce vendredi 25 octobre au Journal Officiel détermine ses règles de déplacement : 25km/h maximum,12 ans minimum pour les conduire et leur usage est totalement personnel. On ne monte pas à deux dessus.