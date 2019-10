publié le 21/10/2019 à 15:26

Léonard de Vinci arrive au Louvre pour une exposition événement à partir du 24 octobre 2019.

Vincent Delieuvin, conservateur en chef du patrimoine au département des peintures du Louvre et en charge de l'art italien du XVIe siècle, a travaillé depuis 10 ans avec Louis Frank, du département des arts graphiques, pour réussir cette exposition événement. "En 10 ans, étudier quelqu'un qui a vécu plus de 60 ans, c'est pas mal", estime Vincent Delieuvin au micro de RTL. Toutefois, "il faut comprendre tous les domaines auxquels il [Léonard de Vinci] s'est intéressé (…) il faut être un peu spécialiste de tout pour un peu comprendre l'homme", ajoute-t-il.

Et pour comprendre cet homme singulier, toutes les plus grandes institutions ont joué le jeu et ont prêté de nombreuses œuvres pour cette exposition "des institutions publiques, mais aussi des collectionneurs privés", précise le conservateur. Parmi eux, des grands lords anglais, mais aussi Bill Gates et... la reine d’Angleterre. "Pour les prêts, on a eu quelques difficultés, mais la personne la plus extraordinaire c'était la reine Elizabeth II , qui est vraiment merveilleuse. Elle nous a dit : "moi je vous fais entièrement confiance, prenez les dessins que vous voulez ", et elle nous a prêté le maximum", précise Vincent Delieuvin.

Cinq ans de négociations pour arriver à mettre en place une exposition pharaonique d'un des plus grands artistes de l'histoire. "On a 160 œuvres dans l'exposition, personne n'a jamais fait ça. L'exposition tente de percer le mystère de Léonard de Vinci, invite à la contemplation éternelle dont quatre mois, la durée de l'exposition, ne suffiront certainement pas.

Vincent Delieuvin et Louis Franck ont essayé de montrer l'importance donnée par l’artiste à la peinture, qui plaçait cet art au-dessus de tout. Pour cela, ils se sont fait aider par une technologie, dont ils sont très fiers ; la réflectographie infrarouge. "Ce sont des photographies qui permettent de traverser la peinture et de révéler le dessin sous-jacent, les premiers coups de crayon posés par Léonard sur ses tableaux", explique le commissaire.

Léonard de Vinci est "un homme qui nous ouvre les yeux sur le monde, estime Vincent Deleuvin, il ne s'est pas contenté de reproduire les formes dans leur extériorité (...), il a essayé de comprendre pourquoi (...), il est allé plus loin que tous les autres, il a essayé de comprendre l'intériorité des choses".



L'exposition sera ouverte au public ce jeudi 24 octobre, au musée du Louvre, sous réservation.