publié le 27/01/2021 à 07:45

Après la violente agression du jeune Yuriy, dans le quartier de Beaugrenelle à Paris, le vendredi15 janvier dernier, les questions demeurent. Les enquêteurs se demandent si l'adolescent âgé de 15 ans n'a pas été victime de représailles et d'un conflit entre bandes rivales.

Ils sont convaincus désormais que la victime, qui est toujours hospitalisée, ne se trouvait pas sur la dalle de Beaugrenelle par hasard car il avait notamment sur lui un tournevis. Mardi 26 janvier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est exprimé sur cette affaire en déclarant que "bien sûr, c'est un sujet de police, un sujet de justice mais pourrions-nous aussi penser que c'est un sujet éducatif".

Gérald Darmanin a également pointé du doigt "la responsabilité des parents qui, aujourd'hui, laissent peut-être des adolescents de 13, 14 et 15 ans se taper à coups de barre de fer et de tournevis" et estimé qu'"on peut tout accuser des institutions de la République mais la République ne peut pas toujours faire le travail que doivent faire les parents".

À écouter également dans ce journal

International - Alors que le Royaume-Uni est devenu le premier pays en Europe à dépasser la barre des 100.000 morts dus à la Covid-19, le Premier ministre, Boris Johnson, s'est dit "désolé" et a déclaré assumer la "pleine responsabilité de tout ce que le gouvernement a fait".



Coronavirus - Sanofi va aider à conditionner les vaccins de Pfizer et BioNTech. Faute de pouvoir pour l’instant proposer son propre vaccin contre la Covid-19, le laboratoire français va mettre en flacon cette année plus de 100 millions de doses de ses concurrents.

Société - Depuis le début de la crise sanitaire en France, 413 discothèques ont dû mettre la clef sous la porte. Les établissements de la nuit accusent "une perte de 2,2 milliards d'euros" et 200 autres se trouvent en redressement judiciaire.