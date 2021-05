publié le 26/05/2021 à 06:49

À trois semaines et demi du premier tour des Régionales, focus sur le cas Pécresse. La présidente sortante de la région Île-de-France est favorite des sondages, et son entourage voit sans doute un peu plus loin que ce scrutin. À un an de l'élection présidentielle, son nom revient souvent à droite alors que sa famille politique se cherche toujours un candidat. Xavier Bertrand fait la course en tête mais Valérie Pécresse ne laisse pas indifférent les Sarkozystes.



Depuis quelques semaines, le clan Sarkozy fredonne une petite musique que l'on ne connaissait pas et si c'était elle la candidate de la droite pour 2022 ? Et si c'était elle la seule à pouvoir se frayer un chemin jusqu'au second tour ? "Ne la sous-estimez pas", prévient un proche de l'ancien président. "Elle a beaucoup d'ambition. Elle a un couloir de nage", jure même un autre.



Et tant pis si pour l'instant la présidente d'Île-de-France ne fait pas des miracles dans les sondages. "Il y aura un moment Pécresse après les Régionales", prédit un parlementaire.



Mais alors pourquoi les amis de Nicolas Sarkozy se sont-ils subitement amourachés de la candidate ? "Ils veulent faire monter Pécresse juste pour faire tomber Bertrand", s'agace un député en vue. Xavier Bertrand, c'est vrai, ne fait toujours pas l'unanimité à droite. Et Nicolas Sarkozy, qui ne l'a jamais porté dans son cœur, ne fait rien pour l'aider. Quitte à pousser Valérie Pécresse, alors que cette idylle ne sautait pas aux yeux il y a encore quelques mois

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - C'est officiel : le pass sanitaire entrera en vigueur en France le 9 juin prochain pour les rassemblements de plus de 1.000 personnes. Un QR code sera aussi demandé sur l'application TousAntiCovid pour aller au restaurant et permettre un traçage plus efficace en cas de cas positif. Le pass sanitaire sera aussi demandé à partir du 1er juillet pour les voyages au sein de l'Union européenne.

Éducation nationale - La plateforme Parcoursup rendra son premier verdict jeudi 27 mai. Plus de 931.000 candidats attentent de connaître les résultats, déterminant pour leur parcours en études supérieures. Cette année, 19.000 formations étaient disponibles, soit 500 de plus qu'en 2020.

Football - Christophe Galtier a annoncé mardi son départ de Lille, moins de trois jours après avoir décroché le titre de champion de France. Il affirme avoir été contacté par cinq clubs, dont Lyon, Nice et Naples.