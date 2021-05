publié le 23/05/2021 à 20:00

Le suspense a pris fin sur les coups de 21h46, dimanche 23 mai, juste avant la mi-temps à Angers, lorsque Jonathan David a obtenu le penalty du 2-0 en faveur de Lille, sanction transformée par l'homme de ce Losc version 2020-2021, le Turc Burak Yilmaz. Dix ans après son dernier sacre, le club du Nord a décroché le quatrième titre de champion de France de son histoire (1946, 1954, 2011, 2021), dimanche 23 mai au terme de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Angers a bien réduit le score dans les arrêts de jeu par Fulgini. Mais tout le monde savait à ce moment-là que ce n'était qu'anecdotique. En ouvrant le score par David dès la 10e minute - le premier but de ce multiplex final, comme un symbole -, l'équipe de Christophe Galtier s'est tout de suite mis sur les bons rails, contrairement au dimanche précédent (0-0 contre Saint-Étienne).

Avec 83 points et seulement trois défaites, l'ancien entraîneur des Verts (54 ans) décroche pour sa part le premier titre de sa carrière. Sera-t-il encore sur le banc la saison prochaine pour diriger le Losc en Ligue des champions ? La question va animer les prochains jours, aux côtés d'une autre, sans doute plus médiatique encore : Kylian Mbappé a-t-il disputé à Brest son dernier match sous les couleurs du PSG ?

Paris a fait le boulot à Brest

Vainqueur sans forcer ni briller à Brest (0-2, buts de Faivre contre son camp et... Mbappé), le club parisien perd sa couronne, comme en 2017 face au Monaco de... Mbappé, mais sauve les meubles en terminant à la 2e place (82 points), synonyme elle aussi de qualification directe pour la phase de poules de Ligue des champions en septembre. Reste maintenant à connaître la décision de sa star française : prolonger ou partir, dès cet été.

Ce Brest-PSG restera aussi marqué par le penalty manqué de Neymar (19e), avec cette image rappelant Mickaël Landreau face à un autre Brésilien du PSG en décembre 2002, Ronaldinho : le gardien, en l'occurrence Gautier Larsonneur, qui ne reste pas au centre de son but mais se décale sur sa droite avant que le tireur ne s'élance. Stratégie payante, encore une fois, avec Neymar qui ouvre trop son pied et rate le cadre.

Nantes barragiste

Mais l'essentiel pour Brest est ailleurs : en dépit de cette défaite, le club du Finistère ne termine pas la soirée à la 18e place, synonyme de barrage en matches aller-retour face à Toulouse, 3e de Ligue 2, jeudi et dimanche prochain. C'est Nantes, battu à Montpellier (2-1), qui y reste en dépit de l'évolution du film de la soirée. Les Canaris ont cru obtenir le penalty du 2-2 mais la VAR en a décidé autrement.

Les deux relégués directs en Ligue 2 étaient connus avant cette dernière journée, Nîmes et Dijon. La lanterne rouge bourguignonne termine toutefois sur une bonne note en s'imposant à Saint-Étienne (0-1). Bordeaux, Reims, Strasbourg et Lorient restent donc en Ligue 1, au moins sportivement.

L'OL laisse échapper la 3e place

C'est l'autre grand enseignement de la soirée : Lyon ne verra pas la Ligue des champions, pour la deuxième saison de suite. L'OL menait 2-1 à la pause face à Nice, repassant devant Monaco à la 3e place, mais les hommes de Rudi Garcia se sont finalement inclinés 2-3 à domicile et ne profitent pas du match nul (0-0) des Monégasques à Lens.



Lyon disputera la saison prochaine la Ligue Europa, comme l'OM (5e), tandis que Rennes décroche un billet pour les barrages de la nouvelle Ligue Europa Conférence. Pour l'instant qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, Monaco peut décrocher le gros lot si Manchester United bat Villareal mercredi en finale de Ligue Europa : alors l'ASM accompagnera Lille et Paris sans la cour des grands. El l'OL pleurera un peu plus.

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Lille 83 38 24 11 3 64 23 41 CHAMPION

2. PSG 82 38 26 4 8 86 28 58 QUALIFIÉ POUR LA C1

3. Monaco 78 38 24 6 8 76 42 34 QUALIFIÉ POUR LA C1 (*)

4. Lyon 76 38 22 10 6 81 43 38 QUALIFIÉ POUR LA LIGUE EUROPA

5. Marseille 60 38 16 12 10 54 47 7 QUALIFIÉ POUR LA LIGUE EUROPA

6. Rennes 58 38 16 10 12 52 40 12 QUALIFIÉ POUR LA LIGUE EUROPA CONFÉRENCE

7. Lens 57 38 15 12 11 55 54 1

8. Montpellier 54 38 14 12 12 60 62 -2

9. Nice 52 38 15 7 16 50 53 -3

10. Metz 47 38 12 11 15 44 48 -4

11. Saint-Etienne 46 38 12 10 16 42 54 -12

12. Bordeaux 45 38 13 6 19 42 56 -14

13. Angers 44 38 12 8 18 40 58 -18

14. Reims 42 38 9 15 14 42 50 -8

15. Strasbourg 42 38 11 9 18 49 58 -9

16. Lorient 42 38 11 9 18 50 68 -18

17. Brest 41 38 11 8 19 50 66 -16

18. Nantes 40 38 9 13 16 47 55 -8 BARRAGISTE

19. Nîmes 35 38 9 8 21 40 71 -31 RELEGUÉ

20. Dijon 21 38 4 9 25 25 73 -48 RELEGUÉ



NDLR: Les deux premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1), le 3e disputera le 3e tour préliminaire.

Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de Ligue 2 sorti vainqueur des pré-barrages.



(*) Monaco sera directement qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des champions si Manchester United remporte la Ligue Europa. Dans le cas contraire, Monaco disputera le troisième tour de qualification de la prochaine C1.



Le film de la soirée :

22h49 - C'est terminé à Angers, LILLE EST OFFICIELLEMENT CHAMPION DE FRANCE pour ka quatrième fois de son histoire après 1946, 1954 et 2011.



22h48 - Angers relance un tout petit peu le suspense en revenant à 1-2 face à Lille. BUt de Fulgini.



22h34 - Réaction immédiate des Nantais qui obtiennent un penalty. Appel à la VAR, et finalement pas de penalty accordé.



22h32 - Montpellier marque à Nantes par Delort et renvoient les Canaris à la 18e place. 1-2.



22h27 - But de Mbappé pour le PSG à Brest. 0-2. Les Brestois, 18es, doivent maintenant compter sur un but de Strasbourg contre Lorient ou de Montpellier contre Nantes.



22h21 - Benitez capte le coup franc de Depay. Toujours 2-3 pour Nice à Lyon.



22h16 - Coup de tonnerre à Lyon : Nice marque le 3e par Saliba et mène 3-2. L'OL doit marquer deux fois pour repasser devant Monaco à la 3e place.



22h14 - Bordeaux passe devant à Reims grâce à Kwateng. 1-2. Aucune incidence pour les Champenois, pour l'instant 14es. Les Girondins sont 12es.



22h11 - Lorient égalise à Strasbourg grâce à Chalobah. 1-1. C'est désormais Brest le barragiste.



22h09 - Nice égalise une nouvelle fois à Lyon, par Kamara. 2-2. L'OL repasse 4e derrière Monaco.



22h06 - Quelle frappe de Bourigeaud pour le 2-0 de Rennes contre Nîmes. Rennes est 6e devant Lens.



22h04 - Sanches manque le but du 3-0 pour Lille à Angers.



22h02 - C'est reparti à Angers, où Lille fil vers le quatrième titre de son histoire.



22h01 - Coup d'envoi de la deuxième période à Strasbourg, où Lorient, mené 160, est 18e.



21h50 - Mi-temps sur les dix pelouses.



21h46 - Penalty en faveur de Lille à Angers, Bernardoni a touché David. Il est transformé par Yilmaz. 0-2. La course au titre s'arrête sans doute ici. Lille, sauf catastrophe, va être sacré champion.



21h44 - Bordeaux égalise à Reims par Adli. 1-1. Les deux équipes se sauvent pour le moment.



21h43 - Aouar pour le but du break face à Nice. Mais la VAR va encore intervenir. Le buts est refusé.



21h41 - Lyon repasse devant Monaco à la 3e place en reprenant l'avantage sur Nice, encore par Toko-Ekambi sur un nouveau service de Depay. La VAR valide le but. 2-1.



21h39 - Saint-Étienne se fait surprendre par Dijon. 0-1. Le dernier marque chez le 11e par Kamara.



21h38 - Paris ouvre le score à Brest. 0-1. Le corner direct de Di Maria est prolongé dans ses buts par Faivre. Si Angers égalise face à Lille, Paris prend les commandes. Brest est provisoirement 17e, Lorient 18e, Nantes 16e.



21h34 - Nantes égalise à Montpellier et repasse 17e devant Lorient. 1-1. C'est signé Kolo Muani.



21h30 - Montpellier ouvre le score à Nantes, qui repasse 18e. Laffont a repoussé le penalty de Delort mais Laborde a suivi et pousse le ballon au fond des filets.



21h28 - Le but de Dolberg pour Nice à Lyon est validé par la VAR après de longues minutes d'attente. 1-1. L'OL repasse 4e derrière Monaco.



21h24 - Guirassi ouvre le score pour Rennes face à Nîmes dans la course à la Ligue Europa Conférence. Rennes passe 6e devant Lens mais reste derrière l'OM.



21h19 - Neymar manque le penalty pour le PSG à Brest. Le Brésilien a tiré trop à droite, hors cadre. Le gardien Larsonneur s'était décalé sur la gauche, cela a peut-être perturbé le numéro 10.



21h18 - Strasbourg ouvre le score face à Lorient. 1-0, but de Diallo. Les Merlus sont désormais 18es à la place de Nantes.



21h15 - But de Reims face à Bordeaux dans la course au maintien. 1-0. Il est signé El Bilal Touré. Le 18e est toujours Nantes.



21h14 - Lyon ouvre le score face à Nice par Toko-Ekambi et passe devant Monaco à la 3e place. La VAR valide le but.



21h10 - Le premier but de la soirée est en faveur de Lille à Angers. 0-1. 10e minute. Il est signé Jonathan David. Le Losc fait un pas de plus vers le titre.



21h09 - But refusé pour Monaco à Lens, Badiashile est signalé hors jeu sur ce corner.



21h08 - 8e minute à Brest et déjà deux corners en faveur des Bretons face au PSG. 0-0.



21h05 - Toujours pas de but à signaler après cinq minutes de jeu.



21h00 - C'est parti à Angers et sur toutes les pelouses.



20h51 - En Angleterre, Liverpool et Chelsea accompagneront les deux Manchester en Ligue des champions, Leicester et West Ham joueront la Ligue Europa.



20h46 - Angers est l'une des trois équipes qui a battu Lille cette saison en championnat, c'était le 6 janvier, au stade Pierre-Mauroy sur le score de 1-2.



20h42 - Pour les Françaises et les Français, Kylian Mbappé a été le meilleur jouer cette saison, Christophe Galtier le meilleur entraîneur.



20h35 - L'une des grandes questions de la soirée est aussi de savoir si Kylian Mbappé va jouer son dernier match avec le PSG...



20h27 - Et la compo parisienne à Brest :



Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Rafinha - Di Maria, Mbappé, Neymar



20h19 - La compo lilloise à Angers, sans Fonte :



Maignan - Celik, Djalo, Botman, Reinildo - Sanches, André, Soumaré, Yazici - Yilmaz, David



20h13 - Pour connaître tous les scénarios possibles de la soirée, c'est ici.



20h06 - Voici le programme complet de la soirée et le rappel du classement :



20h00 - Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour suivre l'épilogue de cette saison 2020-2021 de Ligue 1.