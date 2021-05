et AFP

publié le 26/05/2021 à 01:28

"J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici". Deux jours après avoir été sacré champion de France de football, l'entraîneur Christophe Galtier a annoncé à nos confrères de L'Équipe qu'il allait quitter le LOSC.

Christophe Galtier a indiqué ne pas vouloir "tomber dans une routine" et qu'il aurait fait le même choix sans la nouvelle donne financière du LOSC, qui a changé de propriétaire pendant la trêve hivernale. "La qualité de l'effectif de la saison prochaine ou la situation économique du club ne sont pas liées à mon départ. C'est lié à moi-même. Sur les quatre dernières saisons, je sens que c'est le moment", assure-t-il.

Aux commandes du club de Lille depuis décembre 2017, l'ancien entraîneur de Saint-Etienne a confirmé avoir été sollicité par "environ cinq" clubs, dont Lyon, Nice et Naples, qui sont les trois clubs qui l'intéressent. Christophe Galtier a affirmé qu'il pensait signer dans l'une de ces écuries avant la fin de la semaine.

Arrivé au LOSC en 2017 alors que le club se classait 18ème, Christophe Galtier a propulsé Lille sur la plus haute marche du podium de Ligue 1 en trois saisons et demie en détrônant le PSG et en offrant au club le quatrième titre de champion de France de son histoire.