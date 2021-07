Les infos de 6h - Réforme des retraites : un dossier plus si urgent pour la majorité

L'avenir de la réforme des retraites n'a pas été abordé mardi 6 juillet, lors du sommet entre Emmanuel Macron et les partenaires sociaux. Alors que cette dernière apparaissait comme une priorité, le chef de l'État n'a finalement rien dévoilé et la majorité tente maintenant de temporiser. À l'Assemblée nationale, l'heure n'est plus à défendre l'urgence d'une telle réforme, bien au contraitre, comme si le mot s'était passé entre députés de la majorité.

"Prenons encore un peu de temps. On a beaucoup chargé la brouette ces derniers temps avec le coronavirus, la reprise économique ou encore l'incertitude du variant Delta", indique le député Modem des Landes Fabien Lainé. "Il est urgent d'attendre avant de lancer cette grande réforme des retraites au Parlement. Il sera temps de le faire juste après l'élection présidentielle", poursuit-il.

De leur côté, les Marcheurs en sont presque à accepter de repousser ce lourd dossier à la prochaine échéance, même si certains ne l'avouent qu'à demi-mot. "Est-on prêt pour le faire maintenant ? Je n'en suis pas totalement convaincu, mais il est sûr que cette question ne devra pas être remise à dans dix ans, mais dans quelques mois ou une petite année", assure ainsi Hervé Berville.

"Je suis convaincu qu'il faut faire cette réforme. Il y a un nuage nouveau à l'horizon qu'est le variant Delta, sur lequel il faut extrêmement focaliser. Les incertitudes économiques sont fortes. Et donc je ne peux pas me prononcer tant que l'on aura pas la levée de ces incertitudes et ce sera sans doute pas avant septembre", indique le député et porte-parole d'En Marche, Roland Lescure.

Ces incertitudes et doutes interviennent à moins d'un an de la présidentielle et des législatives, alors qu'eux aussi jouent leur éventuelle réélection.

