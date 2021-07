Les infos de 8h - Addictions : un jeune sur deux a déjà perdu le contrôle à cause de l'alcool

Les jeunes profitent des terrasses, mais rarement avec une simple eau pétillante. Après plus d'un an de confinement et de couvre-feu, la libération est généralement bien arrosée. Selon un baromètre Ipsos pour la Macif, un jeune sur deux reconnaît avoir perdu le contrôle de lui-même au moins une fois sur l'année écoulée, à cause de sa consommation de substances. Un sur cinq a perdu le contrôle une dizaine de fois en ayant trop bu.

"Ce soir je me retourne la tête", à 20 ans, Keiran se remet à peine de sa dernière cuite, dont il ne se souvient pas. "Je me suis endormi dans une baignoire et me suis réveillé dans une autre pièce. Je ne fais pas la fête tout le temps, mais quand je la fais, je n'y vais pas à moitié" raconte le jeune homme qui a vécu son premier apéro à 14 ans. Boire au point de ne plus contrôler son corps arrive souvent aux jeunes quand ils sont entre eux, car ils ont le sentiment d'être en sécurité. "Je connaîs mes limites, dès que je sens que je commence à être dans un autre état, j'arrête", raconte une jeune femme.

Selon l'étude, les jeunes n'écoutent pas les campagnes de prévention. Il faut alors trouver de nouveaux moyens de faire passer le message, selon Jean-Pierre Couteron, psychologue spécialiste des addictions. "C'est un peu comme la vitesse, si on est habitué à conduire vite, on va relativiser le danger" explique-t-il.

Pour renouveler la prise de conscience du risque, "il est important de changer les angles, les discours et les acteurs". Justement, dès ce mardi 6 juillet, la Macif s'offre le service d'un Youtubeur qui va tenter de parler aux jeunes, cette fois sur les réseaux sociaux, pour une nouvelle campagne de prévention.

À écouter également dans ce journal

Justice - La demande de remise en liberté de Cédric Jubillar, mis en examen pour le meurtre de sa conjointe Delphine Jubillar, disparue depuis le 15 décembre, sera examinée ce mardi 6 juillet.

Football - L'Italie affrontera l'Espagne ce mardi 6 juillet, pour la demi-finale de l'Euro 2020. Coup d'envoi à 21 heures.

Culture - Reporté à deux reprises en raison de l'épidémie de coronavirus, le 74e festival de Cannes s'ouvrira ce mardi 6 juillet.