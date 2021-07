Ca y est, les candidats au baccalauréat sont fixés sur leur sort. Les résultats ont été dévoilés ce mardi 6 juillet à partir de 8h30 académie par académie. Il y a donc les heureux, les déçus qui n'ont pas été admis et ceux dont l'avenir est encore incertain. Pour les élèves qui ont obtenu une moyenne entre 8 et 9,99/20, direction les oraux de rattrapage qui se dérouleront du 7 au 9 juillet.

Comment ça se passe ? Le rattrapage est une seconde chance offerte au candidat. Il sera de nouveau évalué à l'oral sur deux matières au choix. Chaque épreuve dure 40 minutes : 20 minutes pour préparer le sujet et 20 minutes de passage devant le membre du jury. Pendant la deuxième partie, l'élève présentera son exposé pendant 10 minutes avant un échange avec l'examinateur le reste du temps. Il pourra poser des questions supplémentaires sur le sujet abordé, sur le programme ou encore évoquer l'avenir du candidat.

Quelles matières choisir ? Cela dépend des points que l'élève doit rattraper. Première chose à faire donc : calculer le nombre de points manquants pour obtenir au moins 10 de moyenne générale. Si vous avez beaucoup de retard, choisissez des épreuves avec un fort coefficient. S'il y a une matière pour laquelle votre note est vraiment basse, optez pour repasser celle-ci. Il sera plus facile d'obtenir une meilleure note et d'augmenter votre nombre de points. Pour rappel, c'est la meilleure note entre la première session et l'oral de rattrapage qui sera prise en compte dans la note finale.

Quand tomberont les résultats ? Ils sont fournis au candidat dans la foulée de l'épreuve, ce qui lui permet de savoir immédiatement s'il a obtenu suffisamment de points pour être reçu au baccalauréat. Les notes sont ensuite communiquées au rectorat dans la journée ou le lendemain.