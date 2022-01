La campagne présidentielle se poursuit pour Éric Zemmour. Le candidat de Reconquête était en déplacement dans le Loir-et-Cher vendredi 28 janvier pour un nouveau meeting sur le thème de la ruralité. L'ancien polémiste a ainsi proposé de verser 10.000 euros par naissance dans les zones rurales. Une mesure inédite, selon lui, et la plus forte jamais proposée en matière de natalité.

L'objectif du candidat : repeupler la France de la campagne. "Pour que renaisse le monde rural, il faut d'abord que les naissances soient de retour chez vous et tout autour de vous", a notamment déclaré Éric Zemmour lors de ce meeting avant de lancer l'idée d'une bourse de 10.000 euros, versée après chaque naissance à la campagne.



"Quand on habite à la campagne, forcément, le jour où les enfants partent en études, ça veut dire prendre un appartement, les billets de train le week-end quand il faut rentrer. Il y a énormément de frais, donc c'est très bien" explique Elisabeth, venue écouter Éric Zemmour accompagnée de ses cinq enfants et favorable à cette mesure.

