Vladimir Poutine et Emmanuel Macron à Versailles en 2017

Emmanuel Macron s’est entretenu ce vendredi matin avec Vladimir Poutine au sujet de la crise en Ukraine. Ils ont convenu de la "nécessité d'une désescalade" et d'une poursuite du "dialogue" dans la crise ukrainienne, a annoncé l'Élysée. "Le président Poutine n'a exprimé aucune intention offensive (...). Il a dit très clairement qu'il ne cherchait pas la confrontation", a ajouté la présidence française.

Cependant, d'importantes divergences persistent à l'issue de cet entretien. Vladimir Poutine a réaffirmé à Emmanuel Macron son engagement dans les négociations sur l'Ukraine. Il a aussi répété que la Russie avait besoin de garanties en matière de sécurité. De son côté, le président ukrainien appelle l'Occident à ne pas susciter la "panique".

Vladimir Poutine juge les réponses apportées par les Occidentaux insuffisantes. La Russie a de nouveau démenti vendredi toute intention belliqueuse envers l'Ukraine. C'est une accusation particulièrement portée par les Etats-Unis.

Dialogue difficile mais les canaux de discussion sont ouverts L'Elysée

Le président russe a réaffirmé son engagement envers les négociations au "format Normandie" entre représentants russes, ukrainiens, allemands et français. Le format dit "Normandie" désigne la configuration diplomatique à quatre pays adoptée pendant la guerre du Donbass. Elle rassemble la Russie et l'Ukraine, les belligérants, ainsi que l'Allemagne et la France.

Le "dialogue est difficile" mais les "canaux de discussion sont ouverts" a ajouté l'Elysée.Le président français doit aussi s'entretenir vendredi en fin d'après-midi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Il lui dira ce soir notre engagement pour la souveraineté de l'Ukraine, notre solidarité en cette période de tensions et notre engagement à poursuivre les négociations pour trouver un chemin pour mettre en œuvre les accords de Minsk", a ajouté la présidence française.