Le nombre de classes fermées en raison de l'épidémie de coronavirus a atteint un nouveau record ce vendredi 28 janvier. Au total, 21.000 d'entre elles sont actuellement fermées, contre 18.000 vendredi dernier.

Le nombre d'enseignants testés positifs est en hausse, tout comme les élèves. Un phénomène qui n'est pas surprenant puisque le taux d'incidence reste très élevé chez les enfants. Ce taux explose particulièrement chez les 6-10 ans, avec 7.000 cas pour 100.000 sur une semaine. Ce chiffre était de 1.500 au début du mois de janvier. L'incidence est encore plus forte chez les 11-14 ans avec 7.600 cas pour 100.000, soit le double du taux national.

Les hospitalisations sont elles aussi en hausse et touchent actuellement plus de 1.000 enfants et adolescents. 80% d'entre eux ont été admis à cause du coronavirus, les autres ont été pour d'autres pathologies mais ont été testés positifs.

Sur les trois premières semaines de janvier, une augmentation très nette des syndromes inflammatoires pluri-systémiques pédiatriques (PIMS) a été observée, avec de fréquentes atteintes cardiaques qui se déclarent généralement plusieurs semaines après l'infection. Selon Santé publique France, ces formes cliniques liées au variant Omicron sont tout de même moins dangereuses que celles liées au variant Delta.

