Les infos de 5h - Enfant retrouvé mort en Seine-et-Marne : la mère toujours en fuite

Une mère toujours portée disparue en Seine-et-Marne, alors que le corps de son fils de dix ans a été retrouvé dans une valise à proximité du domicile parental à Ferrière-en-Brie. La jeune femme de 33 ans a quitté le domicile mardi soir. C'est son compagnon qui a signalé son absence inhabituelle, tandis qu'il rentrait du travail. Les enquêteurs ont retrouvé des taches de sang dans la maison.

Dans ce quartier résidentiel pas tout à fait terminé, presque inhabité, c'est le choc. Sous les fenêtres d'Alexandre, une benne de plusieurs mètres de hauts, des gravats, des pots de peinture, des cartons, des sacs-poubelles, etc. C'est au milieu de ce tas d'ordure que la valise a été retrouvée, avec à l'intérieur le petit garçon. "J'ai vu que la benne avait été complètement vidée, je me suis posée des questions", explique Alexandre, avant de dire que cet événement lui "avait fait froid dans le dos. Psychologiquement, il faut avoir un soucis quand même".

La maman est jugée fragile, instable psychologiquement par les enquêteurs. Arrivé dans la résidence il y a à peine quelques semaines, le couple était très discret. Un habitant se dit "surpris" et déclare ne les avoir "jamais vu".

Difficile alors d'imaginer ce huis clos affreux dans cette maison tout juste terminée. Pour Sandra, des taches de sang ont été retrouvés dans la chambre et dans la salle de bain. "C'est vraiment incroyable, on se croirait dans un film de science-fiction. On ne s'imagine pas que c'est juste là à deux pas de chez nous. On est tous sous le choc. Ça ne devrait pas arriver, un enfant de dix ans quand même", lance-t-elle.

Toute la journée d'hier, appuyée d'un drone, la police a quadrillé la zone, mais la maman est toujours en fuite et reste introuvable.

À écouter également dans ce journal

Politique - Selon un sondage BVA pour Orange et RTL, Emmanuel Macron recueille 24% des intentions de vote pour le premier tour et reste ainsi devant Marine Le Pen et Valérie Pécresse, avec respectivement 18% et 16% des suffrages.

Faits-divers : Un agent de police s'est suicidé à Rennes, en se jetant du septième étage. Il s'agit du 10ème drame dans les rangs de la police nationale depuis le début d'année.

Présidentielle 2022 : Dans une interview donnée au Parisien, Marion Maréchal a confié qu'elle "hésitait" à rejoindre Éric Zemmour et qu'elle se prononcerait d'ici "un mois". Une chose est sûre : elle ne rejoindra pas Marine Le Pen.