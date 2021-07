Présidentielle 2022 : renforcé par les régionales le PS veut s'imposer face à EELV

Le réveil des ambitions présidentielles. Xavier Bertrand s'est positionné clairement pour Les Républicains quelques minutes après le second tour des régionales. Chez les écologistes, le maire de Grenoble, Éric Piolle a officialisé ce mardi 29 juin sa candidature.

Les socialistes qui ont gardé cinq régions ne sont pas en reste. Et c'est toute la gauche qui va partir en ordre dispersé. C'est un grand classique de la gauche française et peut-être son plus grand tube : réclamer un grand rassemblement et ne rien faire pour qu'il puisse avoir lieu. En résumé, tout le monde est d'accord pour conduire la voiture, mais personne ne veut s'assoir à l'arrière.

Chez EELV, Éric Piolle vient donc de se lancer vers 2022. Yannick Jadot ne va pas tarder à le rejoindre. Sandrine Rousseau est aussi candidate à une primaire qui aura lieu à la rentrée. Les écologistes pensent qu'ils sont le mieux placés pour faire chuter Emmanuel Macron.

Mais le Parti socialiste compte bien faire entendre sa voix. "Les Verts manquent de crédibilité", tacle même le premier secrétaire du parti Olivier Faure. Il était pourtant prêt à se rallier aux écologistes il y a encore quelques mois. Mais les bons résultats aux élections régionales lui font, lui aussi, bomber le torse. Anne Hidalgo se laisse l'été pour réfléchir. Le feuilleton de la désunion devrait donc encore nous réserver quelques épisodes...