Les infos de 6h - Municipales 2020 : des élections cauchemardesques pour LaREM

publié le 02/06/2020 à 06:57

Le compte à rebours est lancé, il ne reste que quelques heures avant le dépôt des listes pour le second tour des municipales. Tout devra être bouclé à 18 heures ce mardi mais pour certains, le second tour le 28 juin prochain s'annonce d'ores et déjà bien mal embarqué, c'est le cas des candidats de la majorité.

Et dire que La République En Marche espérait il y a quelques mois, rafler les grandes villes qui avaient voté en majorité pour Emmanuel Macron en 2017. À Paris, Agnès Buzyn a fini par revenir mais pas d'enthousiasme, ses propres colistiers parlent maintenant de limiter la casse et malgré des mois de feuilleton, le dissident Villani n'est jamais rentré au bercail.

Les marcheurs voulaient Bordeaux, ils se contenteront de figurer auprès de la droite juppéiste. Ils voulaient exister à Lille, il n'ont pas inquiété Martine Aubry et à Marseille, ils ont été éliminés dès le mois de mars. Le coup de grâce est venu de Lyon où le macroniste historique Gérard Collomb vient d'être banni pour avoir pactisé avec la droite de Laurent Wauquiez.

