Les infos de 8h - Déconfinement : les cafés rouvriront le 2 juin, mais certains appréhendent

publié le 31/05/2020 à 08:30

Certains sont pressés d'entendre l'ambiance des terrasse, du côté des propriétaires, c'est parfois totalement l'inverse. À Caen, dans le Calvados, un de ces patrons est partagé entre l'impatience et l'inquiétude.

Le nettoyage passe par la désinfection des tables et des chaises, "du sol, des plafonds et des murs", ironise ce commerçant. "J'ai un sentiment mélangé de peur qu'il y ait encore quelque chose qui se trimballe et la joie de retrouver les clients", témoigne-t-il.

"Cette appréhension, on la ressent mais on ne la transmet évidemment pas. Elle existe malgré tout", insiste-t-il. Pour aider les cafés qui ne peuvent ouvrir qu'en terrasse, la mairie de Paris a proposé une aide.

Certains bistrots pourront profiter de l'espace public pour agrandir leur surface, parfois même à la place de certaines places de parking. Mais il faudra pour cela respecter scrupuleusement les gestes barrière et fermer à 22 heures.

À écouter également dans ce journal

Manifestations aux États-Unis - Des mesures exceptionnelles ont été prises aux États-Unis pour contenir les tensions, alors que de nombreuses grandes villes ont vu des manifestations tourner à l'émeute après la mort de George Floyd, décédé pendant une interpellation policière.



Coronavirus - Christian Estrosi, soutien du Pr. Raoult, propose des tests sérologiques payés par la mairie pour les habitants. Ces tests seront disponibles sur la base du volontariat à partir du 10 juin.

SpaceX - Pour la première fois, une société privée lance deux astronautes dans l'espace. Bob Behnken et Doug Hurley se sont envolés, ce samedi 30 mai depuis la Floride.