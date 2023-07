Les infos de 6h - Emmanuel Macron : un dernier Conseil des ministres hors normes pour l'exécutif

Pour la première fois, le Conseil des ministres se fera exceptionnellement à distance ce mercredi 26 juillet, à 16.000 kilomètres de Paris. Emmanuel Macron le présidera à distance depuis la Nouvelle-Calédonie, où il est en visite. Une première, pour laquelle il sera accompagné de Gérald Darmanin. Le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur feront face aux ministres du gouvernement une dernière fois avant la trêve estivale.

Si le fait de présider le Conseil à distance n'a rien d'inédit, le nombre de kilomètres qui sépare le Président de l'Élysée est bien exceptionnel. Concernant l'ordre du jour, il sera assez classique et devrait comporter les traditionnelles consignes d'avant vacances : ne pas s'éloigner à plus de deux heures de Paris, rester joignable, et suivre ses dossiers.



Il sera aussi probablement question de la polémique autour des forces de l'ordre, et des mots du directeur général de la police, Frédéric Veaux. Depuis Nouméa ce mercredi matin, l'entourage de Gérald Darmanin a déminé : ce n'est pas une polémique, martèle-t-on. Toujours est-il que le ministre de l'Intérieur a rendez-vous dès son retour de Nouvelle-Calédonie ce jeudi, avec Élisabeth Borne.

À écouter également dans ce journal

Incendies en Corse - Depuis mardi soir, les pompiers luttent contre un gros incendie en Haute-Corse, près de l'Île-Rousse. Une fournaise aggravée par des vents violents. De nombreux départs de feu ont eu lieu depuis hier dans le Sud de la France, tandis qu'en Grèce, de premières victimes sont à déplorer.

Disparition d'Émile - Plus de 15 jours après sa disparition, le 8 juillet dernier, les recherches pour tenter de retrouver le petit-garçon de deux ans et demi reprennent. Un