Incendies dans le sud et en Corse : le point sur la situation

Plusieurs régions du sud de la France ont affronté des incendies ces dernières heures. La situation la plus difficile se trouve en Haute-Corse, où les pompiers luttent contre un incendie virulent attisé par des rafales supérieures à 100 km/h. Plusieurs villages et hameaux sont menacés. Deux départs de feu ont eu lieu mardi 25 juillet vers 22h à un kilomètre d'écart, avant que les deux sinistres ne se rejoignent dans la région de Corbara. Dans la nuit, les flammes étaient proches de trois villages et plus particulièrement de deux hameaux. Pour le moment, il n'y a ni blessé recensé ni maison détruite. Quelque 130 hectares de végétation ont été parcourus par le feu.



"Certaines personnes sont parties" de ces zones, selon les pompiers. Le couvent de la commune de Corbara a été évacué sur demande de la mairie, selon BFMTV. Quelque 200 soldats du feu, appuyés par 70 engins mais sans moyens aériens, qui ne peuvent pas voler la nuit, sont mobilisés.

Deux incendies maîtrisés dans les Bouches-du-Rhône

Les Bouches-du-Rhône étaient placées en vigilance rouge aux feux de forêts, une première depuis le lancement de la "météo des forêts" début juin. Si plusieurs incendies ont été signalés mardi dans le département, la situation est globalement restée sous contrôle. Deux incendies se sont déclarés à Arles et à Velaux et ont été fixés en début de soirée, selon les pompiers des Bouches-du-Rhône.

Le feu a parcouru 17 hectares à Arles, précisent les soldats du feu. L'incendie de Velaux, dont l'origine est inconnue selon L'Indépendant, a lui brûlé trois hectares sans causer de dégâts. Plus de 300 pompiers et 72 engins ont été mobilisés, ainsi que cinq hélicoptères mardi dans les Bouches-du-Rhône. Le département, placé en vigilance rouge, va être rétrogradé mercredi en vigilance orange aux feux de forêts.

Un violent incendie près de Nice

Les départements voisins du Var et des Alpes-Maritimes, placés en vigilance orange aux feux de forêts, ont eux aussi été confrontés à des départs de feu. Un violent incendie s'est déclaré dans le milieu de l'après-midi près de l'autoroute A8 à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), selon Nice Matin. L'incendie a parcouru près de 10 hectares et est arrivé aux portes de Nice avant d'être fixé vers 18h. Aucun blessé ni dégâts matériels ne sont à déplorer. L'origine du feu reste inconnue pour le moment et une enquête a été ouverte. Un incendie sur la commune de Bairols n'est en revanche pas encore maîtrisé. La circulation des trains a été perturbée dans tout le département suite à ces sinistres.