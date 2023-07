Nouvelle-Calédonie : Macron souhaite une "révision de la Constitution" pour "début 2024"

En visite en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron s'est exprimé ce mercredi 26 juillet dans un discours depuis Nouméa, la capitale de l'île française. Le Président a évoqué une "révision de la Constitution" pour la Nouvelle-Calédonie, évoquant notamment le dégel du corps électoral à court terme grâce à un "statut nouveau" pour les Calédoniens.

"Je vous demande d'engager un travail pour faire advenir une citoyenneté pleine et entière fondée sur un contrat social, faite de devoirs et de droits (...) de l'appartenance au Caillou", a détaillé le chef de l'Etat, expliquant vouloir bâtir ce "statut nouveau" dans "les mois, les trimestres qui viennent" et "dans le consensus".

Au cours de sa prise de parole, Emmanuel Macron a particulièrement insisté sur la question de l'identité, et du statut des Calédoniens : "La Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française", a-t-il lancé, affirmant toutefois ne pas "mésestimer les aspirations déçues de ceux qui défendaient un tout autre projet".

Devant la place de la Paix dans la capitale calédonienne, le chef de l'État a enjoint toutes les parties à avoir "la grandeur d'accepter" les résultats des trois référendums, organisés dans le cadre de l'accord de Nouméa de 1998. Il a assuré vouloir être "le président d'un nouveau projet (...) celui de la Nouvelle-Calédonie dans la République".

