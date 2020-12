publié le 17/12/2020 à 06:49

Dans le contexte actuel, cela peut paraître pour le moins surprenant. Le gouvernement semble hésiter à faire la promotion du vaccin dans sa communication officielle. La prudence règne à tous les étages. Hormis le Premier ministre, Jean Castex, personne n'a prononcé la phrase "faites-vous vacciner". Face à la défiance de l'opinion, l'exécutif craint que la parole politique ne fasse qu'empirer les choses.

La stratégie de vaccination du gouvernement, dévoilée ce mercredi 16 décembre, repose sur deux piliers : la confiance et la transparence. Pour y parvenir, ce sont les professionnels de la santé qui sont appelés à la rescousse.

"L'idée, c'est de laisser le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, faire de la pédagogie", explique un conseiller. Principe de précaution oblige, ce sera également à lui de s'expliquer en cas de dysfonctionnement du vaccin. "Nous, on parlera surtout de logistique", confirme un ministre.

Le gouvernement ne veut pas précipiter les choses, alors que les doses vont arriver au compte goûte, et que la vaccination massive ne démarrera qu'au printemps. Prudence et modération restent plus que jamais les mots d'ordre.

