Qui est Alain Fischer, nommé "Monsieur Vaccin" du gouvernement ?

publié le 04/12/2020 à 00:11

Spécialiste de l'immunité, Alain Fischer, 71 ans, a été nommé "Monsieur Vaccin" du gouvernement. Ce médecin pédiatre et immunologiste présidera une nouvelle instance, chargée de conseiller le gouvernement dans sa stratégie vaccinale anti Covid-19.

Alain Fischer, qui est habitué à faire le pont entre la science et le grand public va prendre la présidence d'un "conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, chargé d'appuyer le gouvernement dans les choix qu'il sera conduit à faire en la matière", a annoncé le Premier ministre Jean Castex ce jeudi 3 décembre, au cours d'une conférence de presse. Ainsi, le professeur d'immunologie et chercheur en biologie travaillera auprès du ministre de la Santé Olivier Véran.

"Pour que cette vaccination soit efficace, il faut établir la confiance, et cette confiance ne peut pas être une injonction verticale émanant des autorités de l'État", a d'ores et déjà averti le Pr Fischer au cours de cette même conférence. Ce dernier a assuré vouloir travailler avec "les professionnels de santé, la société civile, et les chercheurs "spécialistes de l'hésitation vaccinale (la réticence à se faire vacciner, ndlr) qui sont susceptibles d'apporter des propositions sur la meilleure façon de communiquer et par ailleurs de faciliter la vaccination".

Le pionnier des thérapies génétiques

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement fait appel à Alain Fischer. En effet, en 2016, l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine s'était déjà adressée au Professeur pour présider le comité d'orientation d'une grande concertation citoyenne sur la vaccination, destinée à répondre à la "défiance" croissante d'une partie de la population.

Suite aux propositions de rapport, le gouvernement avait rendu obligatoires chez les jeunes enfants huit vaccins supplémentaires qui étaient jusqu'alors seulement recommandés, en plus de trois qui l'étaient déjà. Directeur de recherche à l'Inserm et directeur de l'Institut des maladies génétiques Imagine, Alain Fischer est mondialement reconnu comme le pionnier des thérapies géniques pour les enfants nés avec un déficit immunitaire, dits enfants-bulles.

Ancien professeur de pédiatrie à l'Université Paris-Descartes, le Professeur Fischer a dirigé le service d'immunologie et d'hématologie pédiatriques de l'hôpital Necker de 1996 à 2012. Professeur émérite au Collège de France il est également membre titulaire de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine.