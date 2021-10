La SNCF propose désormais des films en streaming dans les TGV

Les passagers de la SNCF peuvent désormais visionner des films en streaming à bord des trains à grande vitesse. La SNCF a annoncé lundi 11 octobre qu'elle faisait évoluer le contenu de son portail en ligne TGV Inoui, accessible à bord des rames à partir d'un téléphone, d'un ordinateur ou d'une tablette connectée en WiFi. Il n'est pas nécessaire de télécharger une application. Les utilisateurs doivent seulement se connecter à l'espace en ligne TGV Inoui à l'aide de leur référence de voyage.

La SNCF a mis au point des offres différenciées selon les billets. Les voyageurs titulaires d'un billet classique peuvent accéder à une dizaine de films récents français et internationaux et une sélection de journaux mis à disposition par l'opérateur. Les voyageurs professionnels, titulaires d'un billet business, ont accès à un catalogue plus large de 35 films ainsi qu'à une quarantaine de titres de presse. Enfin, les propriétaires de billets "famille" bénéficient d'une offre adaptée avec des dessins animés et des expériences de méditation dédiées aux enfants. Des podcasts sont aussi proposés sur le portail.

Le service a été déployé entre cet été et la rentrée dans tous les trains à grande vitesse des lignes Inoui, mais pas les trains OuiGo. La compagnie ferroviaire collabore dans cette initiative avec la société Moment, spécialisée dans les solutions digitales de divertissement à l'intention de l'industrie du voyage. Les films sont stockés sur des serveurs embarqués à bord des rames afin de pouvoir être accessibles avec une connexion limitée. De quoi couvrir une grande partie des trajets même si certaines zones mal desservies risquent toujours de poser problème.