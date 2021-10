Après un nouvel appel à la grève, la direction de la SNCF a annoncé ce jeudi 21 octobre que le trafic risquait d'être perturbé ce week-end, pour les départs en vacances de la Toussaint. Dès vendredi, un TGV Atlantique sur dix sera annulé. Samedi et dimanche, seuls deux TGV sur trois circuleront, selon le communiqué de la compagnie.

Le préavis de grève commun lancé par la CGT-Cheminots, de SUD-Rail et de la CFDT-Cheminots va toucher la circulation des TGV Inoui et Ouigo de l'axe TGV Atlantique, a précisé la SNCF. Des négociations sur les rémunérations et conditions de travail "n'ont pas pu trouver une issue favorable à ce stade", indique la direction.

Cette grève impactera le trafic ferroviaire en Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays de la Loire. "Chaque client concerné est contacté afin de l’informer sur la circulation de son train, et pourra se faire rembourser ou échanger son billet pour une autre date et ce sans frais", avertit la compagnie. "Les voyageurs qui le peuvent ou qui n’ont pas encore réservé sont invités à reporter leur voyage à une autre date".