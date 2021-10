TGV : la voiture-bar va bannir le plastique et miser sur le bio et local

La SNCF se met au vert. La compagnie ferroviaire a annoncé la suppression des bouteilles en plastique disponibles dans ses trains. Une décision loin d'être anodine lorsque l'on sait que près de deux millions de bouteilles sont vendues chaque année dans la voiture-bar des TGV en France.

Alain Krakovitch, le directeur de Voyage SNCF, se félicite de cette mesure,"le plastique, c'était fantastique, c'était peut-être vrai à une époque, aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe". Les voyageurs auront à leur disposition de "l'eau recyclable et recyclée", continue-t-il.

Les autres boissons servies aux voyageurs se débarrasseront aussi du plastique. Des machines à café automatiques seront également installées en plus de la voiture-bar et le tri sélectif sera organisé dans les wagons ainsi que dans les rames.

Changement de carte

Des changements seront apportés à la carte notamment par Alexia Duchesne, une ancienne candidate de Top Chef. "L'idée, c'est de travailler intelligemment et d'essayer de travailler avec les meilleurs produits possibles et c'est pour cela qu'on a décidé de maximiser sur le bio et le français", détaille-t-elle.

Des menus végétariens seront également disponibles pour les voyageurs qui font l'impasse sur la viande. Changement aussi sur le croque-monsieur, le best-seller de la SNCF, sera dorénavant composé de jambon sans nitrites et gratiné avec de l'emmental au lait français.