Royaume-Uni : la reine Elizabeth II a passé la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital

Le palais de Buckingham l'a annoncé à travers un bref communiqué, la reine Elizabeth II, âgée de 95 ans, a passé la nuit de ce mercredi à ce jeudi à l'hôpital, pour y subir des "examens préliminaires" après avoir été mise au repos par ses médecins.

"La reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des examens préliminaires et est rentrée au château de Windsor à l'heure du déjeuner aujourd'hui (jeudi) et garde un bon moral", a écrit le palais. A 95 ans, c'est seulement la cinquième fois que la reine séjourne à l'hôpital pour des problèmes personnels selon The Sun. La dernière fois, c'était en 2013, pour des problèmes d'estomac.

Il faut dire qu'Elizabeth II, sur le trône depuis 1952 (plus long règne de l'histoire de la Grande-Bretagne et du Commonwealth), a certes été boulversée par la mort de son mari, le prince Philip en avril dernier, mais n'a cependant pas limité les apparitions publiques depuis, bien au contraire. Elle est encore apparue mardi à l'occasion d'une réception à Windsor, en présence notamment de l'homme d'affaires Bill Gates. Visiblement en forme, elle a serré des mains sans gants et discuté debout pendant plus d'une heure avec les invités.

Ce mercredi, la souveraine, qui s'apprête à fêter en 2022 ses 70 ans de règne, avait annulé une visite en Irlande du Nord après avoir "accepté à contrecoeur" le conseil de ses médecins de se reposer. La semaine dernière, l'inquiétude de tout le royaume est monté d'un cran quand elle a été aperçue en train de marcher en public avec une canne, une première depuis 2004.