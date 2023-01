Ce lundi 10 janvier en fin de journée, le gouvernement doit présenter sa réforme des retraites. Concernant les grandes lignes de ce projet déjà rejeté par les syndicats, le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans semble acté, tout comme le relèvement du minimum à 1.200 euros pour tous, y compris pour ceux déjà à la retraite.

Parmi les sujets épineux qui doivent encore être discutés, il y a la pénibilité. Comment en tenir en compte ? RTL a rencontré des salariés d'une entreprise de couverture, et c'est au sixième étage d'un immeuble haussmannien de la capitale qu'il a fallu se rendre pour les rencontrer. Luis a notamment décrit les conditions difficiles que propose son métier de couvreur.

"On travaille souvent à genoux. À force, l'âge, cela ne pardonne pas". Alors qu'il exerce depuis plus de trente ans, il ne se voit pas du tout continuer après 60 ans. "Je ne me vois pas être encore là à partir de 60 ans", a-t-il confié. "Ils devraient s'adapter par rapport au métier que l'on fait".

Un de ses collègues espère aussi que le gouvernement prendra bel et bien en compte la pénibilité des employés : "Dans notre métier, c'est cela le problème. Il n'est pas reconnu comme un métier pénible. On ne vivra pas longtemps avec autant d'efforts physiques". Chez les couvreurs, seul le travail sous températures extrêmes est reconnu comme facteur de pénibilité et c'est à l'employeur de le déclarer.

