Les infos de 5h - Présidentielle 2022 : le ralliement d'Éric Woerth à Macron "n'est pas une surprise", pour le clan Pécresse

Près de deux mois de la présidentielle, le candidat non déclaré Emmanuel Macron a réalisé mercredi une importante prise de guerre avec le ralliement d'un ex-ministre sarkozyste, Éric Woerth. Il dit ne pas adhérer au discours de LR qui, selon lui, décrit "une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même".

Cela pourrait paraître comme un affaiblissant pour Valérie Pécresse (LR), déjà sous pression de l'extrême droite, mais dans le camp des Républicains, on relativise ce départ :"Cela fait longtemps qu'il avait pris du recul, ce n'est donc pas une surprise. Chacun décide de son timing et, par rapport à la dynamique de notre campagne, je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance", a commenté le directeur de campagne de Valérie Pécresse, Patrick Stefanini.

La candidate LR a pour sa part demandé à ses troupes de rester "impassibles" en assurant: "la technique des débauchages n'est pas la nôtre. Nous sommes un parti de conviction et notre projet sera un projet de conviction".

Après avoir été élu en 2017 avec de nombreuses voix de gauche, Emmanuel Macron, grand adepte du "en même temps", avait bénéficié de l'arrivée de plusieurs personnalités de droite comme Edouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Thierry Solère, Franck Riester ou encore Jean Castex, tous promus au gouvernement.

