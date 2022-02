Trois personnalités sont désormais officiellement qualifiées pour l'élection présidentielle de 2022. Ce mardi 8 février, le Conseil constitutionnel a publié le dernier décompte des signatures validées : Valérie Pécresse et Anne Hidalgo rejoignent Emmanuel Macron.

Dans cette quête aux parrainages, c'est désormais la candidate LR qui fait la course en tête avec 939 signatures. Le chef de l'État suit de près (926) devant l'actuelle maire de Paris (652).

Quant aux autres candidats, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière a reçu 368 parrainages, le communiste Fabien Roussel (326), Jean Lassalle (316), l'écologiste Yannick Jadot (268), Nicolas Dupont-Aignan (232). Un peu plus loin, Jean-Luc Mélenchon, qui s'inquiète de la difficulté de ne pas obtenir assez de parrainages, a reçu 224 signatures. François Asselineau de l'UPR en est à 171. A l'extrême-droite, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont proches avec respectivement 149 et 139 parrainages. Dernière à s'être déclarée, la gagnante de la primaire populaire Christiane Taubira en comptabilise 36.

Pour les politiques qui auront obtenu les 500 signatures nécessaires d'ici à la clôture des parrainages (le 4 mars au soir), le Conseil constitutionnel vérifiera ensuite si les critères de diversité ont été respectés. Les parrainages doivent provenir de 30 départements différents.