Tenir malgré la tempête. Auditionné ce lundi 30 novembre par les députés dans un contexte particulièrement houleux, Gérald Darmanin a choisi de maintenir l'essentiel de ses positions, et notamment son soutien appuyé aux policiers, tout en appelant à "l'exemplarité". Pour apaiser les tensions et permettre de rétablir la confiance entre la population et les forces de l'ordre, tous les policiers seront équipés de caméras piétons, dès le 1er juillet prochain. Un gage, selon le ministre de l'Intérieur, de transparence.

Cette fonctionnalité est déjà mise en place dans certains endroits et notamment à Rilleux-la-Pape, près de Lyon, où la police municipale les utilise depuis six ans. Les forces de l'ordre installent un boîtier noir sur leur gilet tactique avant chaque sortie. "On a un voyant qui s'allume en bleu et qui passe au vert, cela veut dire que la caméra est opérationnelle. En appuyant deux fois de suite, la vidéo est enclenchée", explique l'un d'eux.

Les caméras piéton ont permis d'apaiser les rapports avec les citoyens lors des contrôles selon Olivier, chef adjoint : "On a remarqué une baisse sensible des outrages. Cela sécurise les citoyens vis à vis de la police et cela permet aux policiers que leur parole ne soit pas mise en doute". Les images, qui sont conservées six mois, sont impossibles à toucher ou recouper.

