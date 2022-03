Guerre en Ukraine : une journaliste russe salue le "geste héroïque" de Marina Ovsyannikova

"Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. Tout le monde ment", peut-on lire sur cette pancarte à la télévision russe

"Un geste héroïque". Voilà les mots choisis par la journaliste russe Elena Servettaz, installée à Genève pour qualifier l'acte de Marina Ovsyannikova lundi soir en direct à la télévision russe.

La journaliste russe, née en Ukraine et dont le père est Ukrainien, a brandi en direct sur Channel One, un des principales chaînes du pays une pancarte avec un message "non à la guerre, ne croyez pas à la propagande. Ici, tout le monde ment".

Depuis, la femme de 44 ans a été arrêtée, mais n'a pas été "virée" selon Elena Servettaz. Depuis, un des porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov a réagi en qualifiant cet acte "de hooliganisme". Mais cela va plus loin selon la journaliste russe. Selon elle, des "troll pro-Kremlin font diffuser des messages sur les réseaux sociaux pour discréditer l'acte en affirmant que c'est un montage, un fake qui n'a pas eu lieu".

Les Russes ne savent pas tout de la guerre en Ukraine

Pour mieux comprendre le fonctionnement de Channel One, Elena Servettaz explique que "le programme était en direct à 21h34 heure de Moscou, et uniquement à destination de la partie européenne de la Russie". Elle affirme que les "gens à Moscou ont vu, que tout le monde a vu ce qu'elle a fait".

En Russie, la population n'a pas accès à la même information que l'Occident. Ils ne savent pas réellement ce qu'ils passent en Ukraine, car Vladimir Poutine contrôle la majorité des médias locaux. Elena Servettaz prend pour exemple l'attaque à Donetsk survenue lundi. "En Russie, c'est véhiculé que ce sont les formes ukrainiennes qui ont tiré sur les civils", ou encore sur les demandes de plusieurs journalistes de Russia Today - média suspendu dans l'UE qui diffuse le message du Kremlin - "réclament dix ans de prison pour Marina Ovsyannikova".

Autre problème : les réseaux sociaux ne fonctionnent pas en Russie, hormis pour les gens qui ont des VPN selon la journaliste russe, des petits logiciels permettant de se localiser ailleurs qu'en Russie, mais ce n'est pas donner à tout le monde d'en avoir, même si les installations ont bondi depuis le début du conflit : + 1.000%.